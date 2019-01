Metade da população do Acre vive na calamidade, senhores!

calamidade acre #

Medidas de contenção fiscal, sem estimulo à economia, ao emprego, à justiça social não vão resolver o problema do Acre.

Segundo o IBGE, 45% da população do Acre está falida…

Acordem!

E o foi o Estado feito bêbado dirigindo e as políticas deste (aliado às medidas nacionais de 2016 para cá) que faliram o povo do Acre….

Quem vive bem hoje no Acre?

Judiciário, Legislativo, cargos do primeiro/segundo escalão do Executivo, MP, médicos, e uma dúzia de empresários contemplados de sempre do governo de plantão….Estes vivem na Suíça acreana cercada de calamidade…e são esses abençoados pela ‘meritocracia’ que gritam mais alto, todo dia, por segurança….para eles, claro!

Todos bancados pela força de trabalho e impostos da ralé social que ganha no máximo um, dois, três salários mínimos.

Então servidores e trabalhadores em geral não esperem sentados nada do governo…

Sem organização tudo seguirá piorando…

(publicado e editado by Maria Lúcia)

