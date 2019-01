the guardian notícias #

Não precisa nem traduzir o jornal The Guardian News, do grupo The Guardian, com 200 anos de existência na Inglaterra e no Reino Unido, a tragédia em Minas Gerais….de novo!

Comentário da intermitente: vamos traduzir o título: ‘colapso de barragem no Basil: centenas desaparecidos após desastre de mineração’

(publicado e editado by Maria Lúcia)

