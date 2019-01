Por falta de um grito…: Depasa Rio Branco deixa Sena sem água

sena depasa água #

Como a direção do Depasa em Rio Branco não avisou com antecedência a troca da tubulação em Sena, o Depasa do município foi pego de surpresa e teve que suspender o fornecimento de água sem aviso prévio aos moradores do município.

Sincronia, pessoal, sincronia…!

Por falta de um grito (aviso) se perde uma boiada (ou fica-se três longos dias sem água nas torneiras…a população de Sena poderia ter sido avisada e se preparado para atravessar o deserto em pleno período de chuvas…

Há três que as equipes de Sena e capital trabalham para trocar a tubulação e instalar uma bomba sobressalente no Rio Iaco.

Aqui fotos cedidas a oestadoacre dos trabalhadores do Depasa em Sena:

