Gol anuncia 350 voos extras no país e zero para o Acre (alô, bancada federal!)

Com a proximidade do carnaval, a GOL criou novas opções de voos para atender aos Clientes que estão se programando para aproveitar o feriado. De 27 de fevereiro a 11 de março, a companhia terá mais de 350 operações extras, totalizando 62 mil assentos adicionais no período. No total, 42 rotas receberão os voos adicionais e outras 18 foram criadas exclusivamente para atender a demanda do período.

(…)

Dos aeroportos com maior concentração de voos estão São Paulo (Guarulhos, Congonhas e Viracopos) e Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont) com mais de 50 e 60 operações programadas, respectivamente. O nordeste concentra a maioria dos voos adicionais pela companhia com um total de 120, sendo Salvador a principal beneficiada com 19.500 assentos extras.

(…)

Comentário da intermitente: número de voos extras no Carnaval para o Acre: zero! Não queremos voos extras no Carnaval…queremos voos para o Acre em horários decentes.

Comentário 2 da intermitente: solução para o Acre é incentivar a aviação regional na região Norte com subsídio da União.

Comentário 3 da intermitente: Alô, bancada federal!!!

Comentário 4 da intermitente: Acre tem o bilhete aéreo mais caro e injusto do mundo!

(publicado e editado by Maria Lúcia)

