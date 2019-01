Dep Marfisa pede apoio ao PSD para programa do Calha Norte

marfisa acre #

Deputada Marfisa Galvão solicita apoio do PSD para garantir emendas do programa Calha Norte

O Projeto Calha Norte, programa de desenvolvimento em defesa da região Norte do Brasil, foi pauta principal da última reunião da deputada Marfisa Galvão com lideranças do PSD, em Brasília. No encontro, a deputada ressaltou a importância do programa na busca por recursos que ajudam na infraestrutura dos municípios.

Sensível às causas que garantem o desenvolvimento dos municípios acreanos, a deputada solicitou apoio para que ocorra a desvinculação do Cadastro Único de Convênios (CAUC). Com a proposta, a exigência de cumprimento integral do CAUC seria afastada, garantindo aos municípios o pagamento de emendas do programa Calha Norte.

Por outro lado, serão criados mecanismos para garantir que as prefeituras cumpram suas obrigações regulamentadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. “Nossa intenção é que as prefeituras promovam o equilíbrio de suas contas, sem, entretanto, punir a população, que, no modelo atual, se vê alijada dos investimentos proporcionados pelas emendas parlamentares”, afirmou a deputada.

Este trabalho continuará sendo acompanhado pela deputada Marfisa, mesmo ao final do seu mandato parlamentar: “Pretendo conversar com cada prefeito do Acre, buscar sugestões para o aprimoramento da proposição e, ao final, o trabalho será encaminhado ao Ministro da Casa Civil, Ônyx Lorenzoni, que se comprometeu, na reunião do último dia 22, a acolher propostas que viabilizem o acesso dos municípios aos recursos das emendas parlamentares”, planejou Marfisa.

(publicado e editado by Maria Lúcia)

