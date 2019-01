Futebol: a Arena da Floresta tem que voltar a dar orgulho

arena futebol acre #

Que o futebol dos nossos times nos decepcione, se for o caso, porém a Arena deve ser o palco sempre bonito para o show do esporte mais popular do Acre.

ANGA

A Arena da Floresta está pronta para receber as equipes que se enfrentam, em Rio Branco, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Galvez e ABC, do RN, e Rio Branco e Bahia, que jogam no dia 13 de fevereiro às 18h30 e 21h30, respectivamente.

O chefe do Departamento de Esporte do Estado, Júnior Santiago, informa que o estádio passou por uma reforma paliativa que garante a segurança do público e jogadores para competições locais e nacionais.

(…)

Comentário da intermitente: a Arena, que já foi orgulho do Acre, estava se acabando pelo abandono…jogada às traças…o novo governo está dizendo que fez uma reforma paliativa…que siga em frente e faça uma reforma efetiva e transforme esse patrimônio em sítio público de visitação…com servidores treinados para acompanhar os visitantes…

Comentário da intermitente 2: a Arena não pode seguir sendo um fantasma para ser visto da Via Chico Mendes com desdém.

Comentário da intermitente 3: a Arena é o estádio mais seguro do Brasil para se ver futebol…é o único que você chega em cima da hora, entra sem dificuldade e, quando sai, em 20 minutos, meia-hora tá todo mundo em casa…é o único estádio também que você entrega uma nota de R$ 100 para o vendedor ambulante, dá as costas, e ele não some sem passar o troco nem ninguém te assalta….faz isso em qualquer outro estádio do país???

(publicado e editado by Maria Lúcia)

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui