Pagamento do servidor em dia: 1º mês de GladsonC tudo ok

pagamento servidores #

Pagamento em dia, ilustração

ANGA

Governo do Estado depositou R$ 207 milhões nas contas do funcionalismo público

O novo Governo do Estado do Acre cumpriu com o que havia anunciado pagando em dia o salário do funcionalismo público, ao depositar mais de R$ 207 milhões do pagamento de salários, na quinta-feira, 31.

(…)

Comentário da intermitente: faltam mais 47 pagamentos dos servidores e quatro 13º …importante é o primeiro passo.

(publicado e editado by Maria Lúcia)

