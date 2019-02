Sem Edição, dica: conheça o paraíso de Pitimbu (v)

pitimbu pb jangada #

O Sem Edição de hoje foi gravado nas piscinas naturais de Pitimbu, no Sul da Paraíba, na divisa com Pernambuco…é um roteiro de ócio completamente fora do radar do Acre, mas nem por isso menos interessante.

Aqui se encontram fantásticas e diferentes praias, inclusive uma de nudismo.

Pitimbu é uma das primeiras cidades do Brasil…e que ainda guarda as marcas da escravidão que envergonha o país até os dias de hoje.

Encontramos o pescador e professor Rogério, que nos levou de jangada para o passeio no mar.

Mais que encontramos: seu Rogério nos acolheu (eu, minha mulher, meu filho e a namorada) na sua casa e nos proporcionou o que o paraibano tem de melhor: a hospitalidade e generosidade.

Pitimbu é uma dica do Sem Edição para os melhores leitores:

(Publicado e editado by Maria Lúcia…vídeo enviado pelo chefe J R Braña B.)

