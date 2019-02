Gov GladsonC acerta retomar relação com Peru (mas tem que ser real)

peru acre #

Caso as intenções do governo sejam mesmo verdadeiras em relação à retomada e ampliação dos negócios com o Peru todos devem apoiar, pois o Acre só tem a ganhar econômica e socialmente

Chegou a hora do salto de qualidade nesse intercâmbio…

ANGA

O governador, Gladson Cameli, acompanhado do secretário da Casa Civil, José Ribamar, recebeu nesta terça-feira, 5, o cônsul Geral do Peru, Teobaldo Martin e o diretor Comercial do Peru na região Norte do Brasil, Vitor Hugo Rondón. Durante a visita de cortesia os representes do Peru apresentaram sobre a abertura comercial para importação e exportação de produtos do agronegócio entre o Acre e o Peru.

De acordo com Vitor Hugo os acordos bilaterais têm apresentado evolução, mas alguns pontos precisam ser melhorados, como por exemplo, questões relativas à infraestrutura e a maior fluidez da comunicação. “Apresentamos um material que relata o fluxo da relação comercial. Temos trabalhado em sinergia e esperamos que durante a nova gestão, nós consigamos aprimorar os processos”, disse.

(…)

O governador determinou que a equipe macroeconômica de seu governo realize o estudo de todas as políticas de incentivo fiscal e creditício adotadas no Acre e que elabore, a partir de novas premissas, uma política de incentivo e atração de negócios para que o Acre possa suplantar todos os entraves aduaneiros, alavancando a economia e a geração de emprego e renda.

Durante a reunião, o governador falou, ainda, da importância da retomada das obras de recuperação das estradas e outras políticas de incentivo aos negócios e ao empreendedorismo.

Comentário da intermitente ML: não só a economia deve ser prioridade, mas a cultura, intercâmbio de pessoas e a Educação…o Peru tem tradição em educação…foi lá que surgiu a primeira universidade da América Latina.

Comentário da intermitente ML 2: o Acre, em geral, ainda não compreendeu a importância estratégica dessa relação com Peru…mas é um processo lento mesmo.

