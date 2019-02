Parabéns ao PT por seus 39 anos (Brasil não acaba em Bolsonaro!)

pt 39 anos #

A vida é ciclo…

Ciclo de prosperidade, alegria e esperança social…

E de ciclos de decadência, tristeza, desemprego aos milhões, perseguição aos contrários…

O Brasil vive o ciclo da decadência, da tristeza, da intolerância contra os que pensam diferente, do desemprego em alta e dos direitos, os poucos, sendo retirados do povo…

O PT pensa diferente…

Os petistas pensam diferente…

Os democratas pensam diferente…

Eu não sou petista, mas penso diferente dessa escuridão que está aí…

Viva o PT, a esquerda e os todos democratas (de todos os partidos) do Brasil!

Bolsonaro e sua turba passarão.!

