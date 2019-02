GladsonC aposta fichas em Rondônia para ‘salvar’ economia do Acre

rondônia acre #

ANGA

Parceria entre Acre e Rondônia é uma das apostas para impulsionar o agronegócio

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, uma comitiva liderada pelo vice-governador de Rondônia, José

Atílio Salazar, vem ao Acre para tratar dos avanços do Protocolo de Intenções entre os dois

estados com propostas de integração das políticas públicas para o fortalecimento do

agronegócio.

A comitiva será formada por outros gestores do estado vizinho, como o secretário de agricultura

Evandro Padovani, mas, principalmente, por empresários do setor que irão a campo procurar

oportunidades de investimento no Acre.

(…)

Para conhecer o potencial da cafeicultura no Acre, uma visita está agendada aos municípios de

Acrelândia e Plácido de Castro, que já possuem experiências na área e capacidade de se

tornarem polos produtores.

(…)

“A salvação econômica do Acre está no agronegócio. Eu não tenho dúvida disso, e Rondônia,

nosso estado vizinho e irmão, é a prova disso. Quem quiser investir em nosso estado, será muito

bem-vindo”, afirmou o governador Gladson Cameli, em sua primeira agenda oficial fora do estado.

Em 2018, o Acre produziu cerca de 2.450 toneladas de café em cerca de 1.500 hectares, o que dá

cerca de 25 sacas por hectare. É um número muito inferior às lavouras clonais de Rondônia

aonde a produção vai de 90 a 150 sacas por hectares.

(…)

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui