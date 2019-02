Conheça Bellagio, um dos melhores hotéis de Las Vegas

artigo pub #

O Bellagio é um dos hotéis cinco estrelas mais conhecidos de Las Vegas. Localizado na Las Vegas Strip 3600, ele ficou famoso por ter aparecido em documentários, reportagens de revistas e até mesmo filmes hollywoodianos. No caso deste último, ele já serviu como cenário de Onze Homens e um Segredo, a Hora do Rush e Se Beber não Case. Além disso, até mesmo a série norte-americana CSI Las Vegas já teve o hotel em vários de seus episódios.

Fazendo parte do conglomerado pertencente a MGM Mirage, o Bellagio é conhecido pelos espetáculos de águas e luz, seu lago artificial, apresentações do Cique du Soleil e também os tradicionais cassinos pela qual a cidade de Las Vegas ficaram conhecidos.

O Bellagio foi fundado em 1998 após ser idealizado por Steve Wynn em 1993 e ter sua construção financiada pelo Mirage Resorts, custando cerca de US$ 1,6 bilhão. Ele foi construído após a demolição de outro “lendário” hotel de Las Vegas, o Dunes. Em 2001, o Bellagio tornou-se propriedade da MGM Mirage,

e atualmente é considerado um dos hotéis mais luxuosos dos Estados Unidos.

Com cerca de dez mil funcionários, uma das maiores atrações é a “Fountains of Bellagio” ou “Fontes do Bellagio” que, como dito anteriormente, são uma série de espetáculos luminosos. Junto, tocam versões de músicas conhecidas, incluindo My Heart Will Go On da Celine Dion e Fly Me To The Moon do Frank Sinatra.

Seu lago artificial possui 36 mil metros quadrados e, segundo a diretoria do hotel, o lago é 100% limpo e possui manutenção periódica. O espetáculo em si tem 1.200 fontes e 4.500 lâmpadas desenvolvidas pela WET Design, empresa especializada no segmento.

Já o cassino é um dos maiores e mais tradicionais de Las Vegas, contando com jogos de pôquer semelhantes aos da NetBet BR. Lá, há diversos jogadores de pôquer profissionais, além de cerca de duas mil máquinas de caça-níquel, roleta e outros.

Quanto aos quartos, são cerca de 4 mil espalhados por mais de 30 andares, em duas torres, separados por dezenove categorias. Os quartos mais simples têm diárias em torno de US$ 200, enquanto os mais luxuosos saem por cerca de US$ 5.200 por dia. Em geral, os quartos são considerados confortáveis, espaçosos e bonitos, com camas grandes, televisores de LED, banheiro e uma vista excelente independente de qual quarto você esteja.

Também há 14 restaurantes dentro do Bellagio, sendo que um dos mais conhecidos é o Picasso, batizado assim em homenagem ao famoso pintor. A culinária possui influências francesas e espanhola, e o restaurante ficou conhecido pela sua reinvenção e novas interpretações de pratos típicos. Graças a isso, ele já ganhou diversos prêmios como o “Five Diamond Awards”, o “Michelin Two Stars”, melhor serviço de vinhos pela James Beard Foundation, e também venceu em 2002 como o melhor chef do mundo pela mesma fundação citada anteriormente.

Devido a tudo isso, o Bellagio ganhou, por quinze anos consecutivos (de 2000 a 2015) o prêmio “AAA Five Diamond Award” e é a aposta de turistas no mundo inteiro um dos melhores destinos quando as pessoas forem aos Estados Unidos.