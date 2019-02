Paul McCartney e a música dedicada a Chico Mendes (how many people)

chico mendes paul #

Enquanto o ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro (acusado de corrupção) desrespeita a memória e o legado de Chico Mendes, lá em 1989 o ex-beatles dedicava uma canção para o seringueiro do Acre mais conhecido do planeta.

How many people (quantas pessoas)…assista:

Em 1989, Paul McCartney tomou conhecimento do assassinato do seringueiro e ativista ambiental Chico Mendes. A militância de Chico para preservação ambiental e justiça social comoveu Paul McCartney que resolveu dedicar a canção ‘How Many People’. pic.twitter.com/ij09eXx5mj — Margarida Salomão (@JFMargarida) 13 de fevereiro de 2019

