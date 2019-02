O ministro que tem agora o governo Bolsonaro na mão

bebbiano bolso #

O ministro Bebbiano, homem de confiança de Bolsonaro, balança no cargo…balança?

Humilhado publicamente pelo vereador Carlos Bolsonaro e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, o ministro Gustavo Bebianno mandou um recado direto aos que defendem sua demissão por conta do escândalo de candidaturas laranjas do PSL; “Eu posso cair. Caso isso aconteça, Bolsonaro cai junto!”, disse Bebianno a um jornalista, de acordo com o deputado Paulo Teixeira; mais cedo, Bebianno já havia dito que “não se dá um tiro na nuca do seu próprio soldado”; governo vai pagar para ver?

“Se eu cair, Bolsonaro cai junto”, disse Bebianno a jornalista https://t.co/Tb206ESnTL — Brasil 247 (@brasil247) 14 de fevereiro de 2019

