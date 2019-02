Uber Eats chega a Rio Branco (entrega de comida)

uber eats rb #

Primeiros dias a entrega será grátis….

Uber Eats chega a Rio Branco como a melhor alternativa para entrega de comida em casa

O Uber Eats é o aplicativo da Uber que te conecta aos melhores restaurantes da cidade para comer com qualidade, ao toque de um botão. Presente em mais de 60 países, o Uber Eats é a plataforma de entrega de comida que mais cresce no mundo. Nesta quinta-feira (14), os rio-branquenses poderão começar a usar a plataforma para receber comida de um modo mais cômodo, eficiente e inovador.

Para conhecer o Uber Eats, pelos próximos dias, a entrega será grátis.

“O Brasil é o maior mercado de entrega de comida da América Latina e, desde que o Uber Eats chegou, vimos o quanto os brasileiros ansiavam por uma plataforma que conecta os usuários aos melhores restaurantes da cidade”, diz Delon White, diretor-geral do Uber Eats no Brasil. “Até o fim do ano, o Uber Eats chegará a ainda mais cidades, trabalhando sempre para se tornar a plataforma de preferência dos brasileiros.”

Dos restaurantes locais às grandes redes, o Uber Eats oferece aos seus usuários, de forma organizada e conveniente, uma ampla seleção de restaurantes cujos pratos podem ser entregues bem depressa, com a mesma confiabilidade que se espera da Uber.

Quer você esteja no parque, no centro ou planejando jantar na sua mesa de trabalho, baixe o app do Uber Eats direto da Play Store ou da App Store e peça a comida que você quiser, ao toque de um botão.

O Uber Eats chegou a São Paulo em dezembro de 2016. Desde então, ele já está presente em mais 35 cidades.

Com o app, multiplicam-se as oportunidades para toda a cadeia. Os usuários, em vez de pedirem pelo telefone o prato de sempre do restaurante de sempre, podem agora navegar por milhares de opções e fazer melhores escolhas conforme seu orçamento, necessidades e restrições.

Do lado dos entregadores parceiros, mais pessoas passam a poder se beneficiar da tecnologia para gerar renda extra ao toque de um botão. As entregas do Eats podem ser realizadas por motoristas de carros que não atendem os requisitos mínimos da Uber, motoqueiros e até ciclistas. E os motoristas do uberX ganham uma chance maior de trabalhar mesmo em horários de menor movimento, como ao meio-dia. Para saber mais, acesse esse site.

Mas os restaurantes parceiros são os maiores beneficiados. Eles passam a poder se focar na comida. Podem atingir novos públicos de forma descomplicada. Podem também inaugurar o que chamamos de “restaurantes virtuais”, que são lojas que existem no Uber Eats, mas, no mundo real, não têm fachadas, não têm mesas e não têm garçons, por exemplo.

Como fazer um pedido:

Baixe o app Escolha um endereço de destino Escolha o dia e horário de entrega (no Uber Eats, é possível agendar!) Navegue e encontre o seu prato Faça o seu pedido Acompanhe o deslocamento do seu pedido, no mapa, em tempo real

