Inadimplência atinge mais assalariados na região Norte

Quase metade (49%) das famílias brasileiras estão endividadas, é o que revela levantamento realizado em pela Fecomércio-SP. Para enfrentar essa difícil situação e colocar as contas em dia, muitos brasileiros estão aderindo às campanhas de renegociação, como exemplo o Feirão de Negociação da Multicrédito, que será realizado de 14 a 28 de fevereiro, com propostas de até 60% desconto sobre o valor da dívida e disponibilizando diferentes canais de comunicação, como Whatsapp, Chat e telefonia.

Muitos são os fatores que comprometeram as finanças dos brasileiros nos últimos meses, mas cada região possui a sua particularidade. Levantamento realizado pela MultiCrédito, na região Norte, aponta as principais características dos inadimplentes com cheques e com crediário.

Dívidas com cheques – O índice de inadimplência ficou na marca de 3,18%, em 2018, analisando as dívidas de pessoas físicas. No perfil do devedor de cheque, na análise por faixa etária, consumidores com até 20 anos são os mais inadimplentes, com 11,46%. O ramo de atividade que mais gerou pendência financeira foi o de calçados, com 6,75%.

Dívidas com crediário – Na análise das vendas através de crediário, a MultiCrédito relaciona os inadimplentes por ocupação: aposentados e pensionistas, prestadores de serviços, proprietários de empresas, servidores públicos, assalariados, empresários e autônomos.

O segmento profissional mais endividado por crediário é o de assalariados, cujo índice de inadimplência chegou a 13,05% em de 2018

