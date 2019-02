Governo cancela Carnaval (desentendimento com prefeita Neri)

carnaval rb #

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), e a Associação Comercial do Acre (Acisa) reuniram a imprensa na manhã desta sexta-feira,15, para anunciar o cancelamento do Carnaval da FelizCidade, que seria realizado por meio de uma parceria com a iniciativa privada.

A suspensão do evento se deu em razão da negativa por parte da Prefeitura de Rio Branco em liberar a Avenida Brasil para realização da festa popular.

