Economia bomba na capital: Gonçalves fecha e demite mais de 100

Um dos primeiros supermercados de Rio Branco, o Gonçalves fecha as portas na capital e joga no olho da rua mais de 100 funcionários…

Em tempo: 45% da população do Acre vive na pobreza, segundo o IBGE…

Em tempo 2: sem dinheiro a população não compra e as empresas fecham…princípio elementar do capitalismo…que aqui no Acre ainda não chegou.

