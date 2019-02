A luta de quem rala todo dia (para esses o Estado é mais que mínimo)

trabalho rio branco centro #

Mulher, abaixo, ajeita o plástico para escapar da chuva numa banca na Benjamim Constant, na região do Terminal…centro da capital do Acre.

Esses não aparecem em encontros com o governo (estadual e municipal) nem para sacar uma foto.

Quando o governo (todos) reúne os micro comerciantes de rua é para chamá-los de ‘empreendedores‘, essa trampa, essa trapaça criada pelo capitalismo para iludir as pessoas, especialmente os mais jovens, incutindo em suas cabeças que todos serão, com muito esforço, zero capital e zero reflexão da realidade, novos Steve Jobs, Mark Zuckerberg etcc…quando no máximo alguns, alguns, entre milhares, podem se dar bem e seguir na exploração de muito outros aprofundando a roda da desigualdade do sistema….até que o sistema em crise, como agora, crie nova trampa e assim por diante…indefinidamente….

Já ouviu falar uberização da vida? De Uber…

Já ouvir falar em governo Bolsonaro, Paulo Guedes e o Estado Minimo?

Pois, é.

J R Braña B.

