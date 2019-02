Confirmado: indicado do líder do gov em Sena deixa cargo na Educação

Sena indicação #

Silvano Farias, DEM, aliado do deputado estadual Gehlen Diniz, líder do governo na Aleac, deixou o cargo de chefe do núcleo da Educação em Sena Madureira.

A briga envolvendo Gehen e o prefeito Mazinho, que rompeu com o governo – foi por conta dessa indicação.

Mazinho queria comandar também a Educação estadual e não conseguiu…

Núcleo de Educação em municípios do Acre é filé político…todo mundo quer.

Silvano confirmou a uma fonte do blog nesta noite que deixou o cargo, mas não revelou os motivos de sua saída da direção da Educação em Sena.

