Sena tem direito ao Carnaval público (tem direito, sim!)

A prefeitura de Sena, ao que parece, pretende lavar as mãos e não realizar o Carnaval neste ano.

Qual motivo?

Carnaval só quando estiver se aproximando a próxima campanha eleitoral? Sei…

O poder público tem obrigação de proporcionar condição de vida melhor, lazer e alegria a sua comunidade…

Prefeito, cargos executivos, existem para isso…são eleitos para esse fim.

Sena não tem opção alguma de lazer, de entretenimento, de cultura, de nada…e agora ainda vai ficar sem festa de Carnaval?

Perguntem aos donos de hotéis, bares, comércio, restaurantes, a juventude, adultos, se eles não querem a realização do Carnaval.

A prefeitura fala em ‘crise’…

Oh…a bolsa caiu, o dólar subiu, o euro disparou, as commodities não estão sendo mais vendidas e Sena está sentindo o reflexo da retração econômica chinesa e não dá para realizar o Carnaval…dá licença!

Um Carnaval popular em Sena (com músicos locais ou de Rio Branco, mais palco, som e segurança) não consome R$ 100 mil….se consumir!

E o retorno para a economia local compensa…

Agora pensa em quanto custa uma campanha eleitoral em Sena Madureira.?

É só lembrar da última no município…

Quanto gastou cada candidato que foi eleito em Sena?

Alguém viu algum deles reclamar que tava gastando muito dinheiro para obter votos?

Aposto que R$ 100 mil (suficientes para o Carnaval público) não dariam nem para o café….

A sociedade em Sena deve exigir que a prefeitura promova o Carnaval…é um direito da cidade e um dever dos dirigentes políticos locais!

Se não for assim, para que serve, então, uma prefeitura que não se preocupa em fazer o melhor para os seus moradores?

O prefeito é um servidor do povo escolhido, eleito…empregado da população…pago com os impostos dos moradores….portanto deve atuar em consonância com o desejo popular….

Não é a população de Sena que deve estar às ordens e à disposição da boa vontade do prefeito…é o contrário!

Simples, assim.

J R Braña B.

