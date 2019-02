10 milhões para cada deputado votar a Reforma da Previdência (Gostou?)

prev bolso #

Viva o Brasil!!!!!!

Para votar a Reforma da Previdência que prejudica os mais pobres, os empregados do setor privado e os assalariados em geral, o centrão (bloco político na Câmara) estaria exigindo 10 milhões para cada deputado, revela colunista de oglobo.

Preste atenção no deputado que você votou como ele se comportará nesse debate da Reforma da Previdência (fim da aposentadoria)…..

Colunista do Globo denuncia que para votar reforma, centrão pede cota de até R$ 10 milhões por deputado Leia na coluna do Bernardo Mello Franco https://t.co/W5c4vB0kOp — Henrique Lula Fontana (@HenriqueFontana) 21 de fevereiro de 2019

Em tempo: Entende agora como funcionam as coisas no Brasil contra a maioria do povo?

J R Braña B.

