No corredor e sem intermediário…

rocha polícia #

ANGA

–Esse é um momento novo que estamos vivendo na Segurança Pública porque pela primeira vez na história, um agente penitenciário está na direção do Iapen. O Governo não tem intermediários para conversar com os profissionais da Segurança Pública e reconhecemos o empenho desses servidores nesse início de gestão e temos que retribuir com o reconhecimento e valorização de todos eles.