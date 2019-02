Jorge Viana vai a enterro do Professor Hermano em Sena

jv sena hermano

Jorge Viana, ex-senador, em conversa com este blogueiro há pouco, disse que vai ao enterro de Hermano amanhã, sexta, em Sena….

O professor Hermano sofreu um infarto nesta quinta e morreu.

Palavras de JV

-Uma pena…

-Hermano sempre esteve com a gente…desde o começo…lá atrás…quando começamos tudo.

-Na última vez que tive em Sena, dias atrás, fazendo agradecimentos ele foi me ver na rádio e disse que a gente precisa retomar as coisas de novo…ele estava feliz com o filho novinho dele…Hermano era uma figura especial.

-Amanhã vou a Sena acompanhar o seu enterro.



J R Braña B.