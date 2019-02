Agora…depois da privatização (do leite derramado)

energia acre #

Durante o processo de privatização da Eletroacre não se viu os ‘movimentos’ se movimentarem para impedir a venda por 50 moedas da empresa para a Energisa.

Agora, feita a privatização, o ‘movimento social’ diz que vai lutar contra o aumento da tarifa de energia…

Por que não lutou contra a privatização da empresa?

Aumento de tarifas de energia serão constantes daqui para a frente….até que um dia, um novo governo, trabalhista, popular e não privatista, resolva pôr fim nessa política…

A mesma coisa agora com a Reforma da Previdência ou o fim da aposentadoria no Brasil proposta pelo Bolsonaro (o Acre é o Estado mais bolsonarista do Brasil…deu mais de 72% dos votos ao capitão mito)…

Não se vê nenhum ‘movimento social’ discutindo ou debatendo o assunto….

Ah…vão…

J R Braña B.

