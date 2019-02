Como fica aposentadoria para professores (qual interesse da globo na Ref da Previ?)

professores previdência #

A proposta injusta de Bolsonaro e do banqueiro-ministro Paulo Guedes contra os trabalhadores atinge em cheio os professores também, especialmente as mulheres que, se aprovada pelos deputados e senadores, terão que trabalhar o mesmo tempo que os homens, 60 anos, a idade mínima…e contribuir pelo menos por 30 anos, contra os 25 atuais.

A reforma da Previdência apresentada por Jair Bolsonaro, pretende fixar em 60 anos a idade mínima para aposentadoria de professores, tanto para homens quanto para mulheres. As regras atuais não estipulam um tempo mínimo para que a categoria tenha direito à Previdência

Em tempo: por qual razão todos os dias a globo e seus canais (globo news, cbn, jn…) defendem a Reforma da Previdência com tanto força e interesse …já pensaram nisso? Não deveria ser o contrário: a emissora deveria abrir o debate com todas as forças políticas expondo suas opiniões?…O que ganharia a globo com o regime de capitalização (dinheiro dos trabalhadores nos bancos…)? Pensem nisso!

Em tempo 2: lembram o que Brizola dizia: -quando a globo é a favor a gente deve ser contra…quando é contra a gente deve ser a favor…

