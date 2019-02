Igreja Universal dá curso de ‘cura’ em presídio da capital

presídio acre #

Reeducandas concluem curso de cura interior no presídio feminino

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen),

realizou na tarde de quinta-feira, 21, o encerramento do curso de cura interior ministrado

através do Raabe, projeto da Igreja Universal do Reino de Deus que visa valorizar e dar

assistência às mulheres que carregam algum tipo de trauma e sofrem por marcas do passado.

O curso foi ministrado para 13 reeducandas do presídio feminino.

Colaboradora do projeto, Bruna Alecrim afirmou que o objetivo é fazer com que a mulher

conheça o valor que tem e possa firmar os pés no chão.(…)

(…)

O pastor Adilson Resende, responsável pela Universal Presídio em Rio Branco, também

enfatizou os resultados obtidos. “Essas mulheres têm tomado a decisão de se apegar não a

uma religião, mas nós orientamos que elas se apeguem a Deus. Assim, elas vão olhar o

próximo com outros olhos. Estamos tentando levá-las a entender que este não é o fim”, concluiu.

Em tempo: a Universal do bispo Macedo deita e rola e as outras igrejas ficam só olhando… – J R Braña B.

