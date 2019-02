É fria! Não caia na propaganda da TV sobre a Reforma da Previdência (v)

previdência br #

Não acredite no massacre que a TV vai fazer com propagandas do governo Bolsonaro sobre a Reforma da Previdência (o fim da aposentadoria, na verdade)…

O governo Bolsonaro vai pagar milhões aos donos de TV para convencer você de que é preciso aprovar essa reforma que só prejudicará a todos os assalariados e pessoas que ainda nem começaram a trabalhar.

Bolsonaro já se aposentou aos 33 anos (recebe R$ 10 mil e mais 17 como ex-deputado, além do salário de 30 mil de presidente) e quer você trabalhando 40 anos para se aposentar.

E você vai endossar isso?

A CUT alerta, assista:

Reforma da Previdência de Bolsonaro é muito pior do que a de Temer.

Se ela passar, você não vai se aposentar!

👇🏾 pic.twitter.com/VZ2PwW72Jm — CUT Brasil (@CUT_Brasil) 22 de fevereiro de 2019

E aqui outro vídeo da ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) para você entender sobre o que está acontecendo…

Esse vídeo sobre a reforma da previdência ficou muito bom. Vamos quebrar a bolha? Compartilhe com todos! Vamos fazer a nossa parte para esclarecer a população. Assim a mentiras colocadas pelo mercado e governo não prevalecem. Precisamos da opinião pública a nosso favor. pic.twitter.com/4HyJQsNiUd — Mariada (@Mariada94156889) 22 de fevereiro de 2019

