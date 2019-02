A OCA resiste bravamente aos governos de plantão (inacreditável!)

oca serviço púb #

Em visita à Oca, governador garante reforço no atendimento

Governador visitou todos os setores da unidade e assegurou que a Oca será prioridade em sua administração

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, assegurou melhorias para fortalecer o atendimento prestado na Central de Serviço Público – OCA, nesta segunda-feira, 25. Para o gestor, a unidade é responsável por garantir milhares de atendimentos diários e, por isso, merece prioridade da administração estadual. Acompanhado da secretária de Estado de Gestão Administrativa, Maria Alice Araújo, e do diretor da OCA, Airton Queiroga, o gestor visitou todos os setores da unidade.

Em tempo: a OCA ainda é um oásis nesse deserto analógico do serviço público (e privado) do Acre….maior obra social de Binho Marques no governo…legado! Vai resistindo…!

Em tempo 2: elogiável GladsonC ir à OCA e enfrentar de peito aberto as reclamações do público…nem todos são capazes disso.

