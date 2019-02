Todo cuidado é pouco! Bombeiros vão vistoriar rádios públicas

rádio gov #

Secretaria de Comunicação solicita vistoria dos Bombeiros nas emissoras públicas de rádio

Décadas de abandono deixaram prejuízos financeiros a servidores e equipamentos ultrapassados pelo tempo

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom) solicitou ao Corpo de Bombeiros vistoria em todas as emissoras públicas de rádio, nos oito municípios em que estão presentes, e na capital, Rio Branco.

O objetivo, segundo a secretária, Silvânia Pinheiro, é saber as reais condições de funcionamento das emissoras que fazem parte do Sistema Público de Comunicação, tanto na faixa AM quanto na FM.

“A situação é de falência (…) – diz um trecho do documento, elaborado por técnicos da atual gestão.

Em tempo: falência é pouco…a de Sena e de Xapuri, coitadas…verdadeiro ferro-velho, sucatas… –



J R Braña B.

