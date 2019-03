Energisa: tarifa social atinge 19 mil no Acre (Pelo IBGE seria 45% da população)

energisa acre #

A Energisa é rápido nas respostas e argumentos para contrapor a sua volúpia, seu apetite por aumento nas tarifas…ontem falamos disso aqui…

Olhem o que a empresa enviou:

Da Energisa

Dezenove mil clientes são cadastrados na Tarifa Social pela Eletroacre

Distribuidora procura por mais clientes que podem ter direito ao desconto na conta de energia e não sabem

Cerca de 19 mil clientes foram cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica no estado do Acre somente no mês de fevereiro de 2019. A partir do próximo mês, eles poderão ter até 65% de desconto na tarifa da próxima conta de luz, dependendo da faixa de consumo.

(…)

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um projeto social que dá descontos na conta de luz para quem atendem os pré-requisitos do programa federal. O desconto ocorre da seguinte maneira:

Consumo em Kwh/mês Desconto % Até 30 65% De 31 a 100 40% De 101 a 220 10% Acima de 220 Não há desconto

(…)

Têm direito ao benefício famílias inscritas em qualquer programa social do governo federal com renda familiar, por pessoa, de até R$ 500. Se encaixa nesse critério, por exemplo, uma família formada por um casal e dois filhos, em que o pai e a mãe ganham um salário mínimo cada.

Se o cliente não for cadastrado no programa social, ele deve procurar a prefeitura da sua cidade. Com o Número de Inscrição Social (NIS) em mãos, ele deve fazer o cadastro nas agências de atendimento da Eletroacre, apresentando também a fatura de energia quitada.

(…)

Em tempo: na quinta-feira (ontem) oestadoacre questionou o aumento na tarifa de energia já em vigor no Acre…em menos de 24h a Energisa (que ficou com a Eletroacre pagando apenas R$ 50 mil) envia os números dos inscritos/cadastrados na tarifa social…pelos cálculos do IBGE, quase metade da população do Acre (45%) teria direito à tarifa social da Energisa….com viés de alta, claro.

J R Braña B.

