Petecão ao ministro astronauta: ‘Me perdoe, o senhor conhece o Acre?’

petecão entrev #

Senador Petecão, primeiro-secretário do senado – afirma em entrevista à TV Rio Branco que poucos são os ministros do governo Bolsonaro que sabem conversar com os parlamentares.

-Eu fui ao ministro astronauta cobrar o que ex-ministro Kassab, do meu partido, prometeu lá em Cruzeiro do Sul, que iria internet para o interior e as comunidades isoladas do Acre – disse Petecão.

