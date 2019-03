Confissão pelo amor, por Sérgio Taboada

artigo taboada #

Confissão pelo Amor

Sérgio Taboada*

Não tive outra saída. Senti-me obrigado a enfrentar preconceitos e a vergonha de parecer uma pessoa frágil…()

Não, eu não sou iluminado nem uma pessoa de coração puro! Eu apenas fui encurralado pela hipocrisia, a mentira, a desonestidade e a ganância brotando em todo lugar. Encurralado pelas ideologias, religiões, governos, organizações e sistemas, isso sim, verdadeiras utopias.

Resolvi então experimentar um caminho que eu nunca tinha considerado como solução para nosso mundo. Foi aí que descobri a lucidez, a força e as realizações do AMOR. Percebi sua capacidade de impulsionar as melhores realizações humanas ao longo do tempo e de ser o principal responsável por ações de pessoas que fazem o bem, inclusive de muitas que não o percebem.

Descobri, ainda, que o AMOR estava comigo e que foi o principal motivador de minhas atitudes quando eu ainda acreditava na política e nas ideologias como instrumentos, por si sós, de justiça e solidariedade. Minha mente percebeu enfim que só o AMOR subverte tanta dor em nosso mundo.

Não tive outra saída. Senti-me obrigado a enfrentar preconceitos e a vergonha de parecer uma pessoa frágil, ingênua ou sonhadora e comunicar a todos essa descoberta já encontrada por tantos outros antes de mim.

Vejo-me obrigado a integrar e engrossar os movimentos que em nosso país e no planeta procuram transformar nossas sociedades a partir do Amor, da paz e da boa convivência entre as pessoas da Terra e de outros mundos quando nos encontrarmos, com os animais nossos irmãos e a natureza.

O Amor não é um sentimento simplesmente. É um estado de consciência, ou resultado disso, que precisa ser ensinado, desenvolvido até se tornar a força mais importante da nossa civilização. Realmente, o Amor é a salvação do mundo!

*Sérgio Taboada (músico)

