PMs covardes quebram braço de dirigente do PT (assista)

Policiais covardes (PMs bolsonaristas de João Dória, governador de SP, pagos com recursos do povo) repetem exemplos que veem e ouvem dos que mandam hoje no BraZil…:

Motivo da covardia?

O dirigente do PT estava vestido com uma camiseta e dizeres Lula Livre!

A imagem da covardia revolta qualquer um…

Presidente do diretório municipal do PT Atibaia, Giovani Doratioto tem braço quebrado pela PM por estar com camiseta Lula livre. pic.twitter.com/yLFrx7Eure — Marcelo Kurk (@marcelokurk) 4 de março de 2019

PS: nunca esquecer: Acreanos deram mais de 71 por cento de votos a Bolsonaro..Acre é o Estado mais bolsonarista do Brasil e do planeta….Que vergonha!

J R Braña B.

