Atenção Gov!!! Família de Sena pede ajuda a paciente no PS da capital

denuncia ps sena #

oestadoacre repercute pedido de ajuda e denúncia de parente de uma paciente de Sena que está no PS da capital com o objetivo que autoridades responsáveis tomem as providências.

Pedido de ajuda

São poucas palavras pra resumir como estamos nos sentido, indignados com uma situação desumana . somos de Sena Madureira… minha irmã Gessilene Gomes Dos Santos está acamada, deu entrada há 4 dias no PS pra uma troca de uma sonda gastro, até o hoje está sem se alimentar e ninguém dá nenhuma atenção e a mesma pode convulsionar pq até hoje não está tomando os remédios… por falta da sonda gastro. Pelo amor de Deus alguma autoridade ajuda uma família em desespero e com medo de perdê-la por negligência

(…)

…não somos cachorros e sim seres humanos.

Atenção: aos que desejam receber as publicações de oestadoacre.com se inscrevam no sininho ou enviem o numero do Zap para 68 9 9921 6315 que incluiremos na lista de leitores que receberão os posteres do blog…estamos restringindo publicação apenas ao grupo do oestadoacre e não mais em vários grupos. Obrigado.

(Ajude a manter oestadoacre…a imprensa do Acre precisa de visões diferentes e na contramão da maioria…oestadoacre é informação e contrainformação…é também análise…precisamos da sua ajuda para seguir adiante…você pode contribuir a partir de R$ 5…manter um medio independente, livre, democrático, defensor dos DH, plural não é fácil…ajude a manter oestadoacre…clique aqui)