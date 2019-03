Anúncios oficiais do governo do Acre agora saem nos sites (alguns)

acre gov #

Os anúncios do governo GladsonC começam a pipocar na internet…

Que é o que conta e o que se vê e se lê.

Jornal de papel morreu…!

A secretaria de Educação segura as pontas G-R-I-T-A-N-D-O que dia 18 o ano letivo começa.

Aqui no oestadoacre os melhores leitores dificilmente vão ver esses super anúncios…

…Mesmo já tendo ultrapassado mais de 1.000.000 (Um milhão de visitas).

Quais os critérios para os veículos receberem os anúncios?

Talvez nem Deus saiba…

Em tempo: anúncios oficiais costumam fazer milagres (no Acre e em todo lugar)

Em tempo 2: oestadoacre, como todos sabem, é visto e pago pelo Tio Sam (via Google e seus anúncios), mas nunca visto, notado ou respeitado pelo governo do Acre…nem pelas prefeituras!

Em tempo 3: por isso, se você quiser ajudar a manter oestadoacre.com aí embaixo tem como fazer…qualquer pessoa pode ajudar…é simples, rápido e o valor pode ser qualquer um a partir de R$ 5.

J R Braña B.

Atenção: aos que desejam receber as publicações de oestadoacre.com se inscrevam no sininho ou enviem o numero do Zap para 68 9 9921 6315 que incluiremos na lista de leitores que receberão os posteres do blog…Obrigado

(Ajude a manter oestadoacre…a imprensa do Acre precisa de visões diferentes e na contramão da maioria…oestadoacre é informação e contrainformação…é também análise…precisamos da sua ajuda para seguir adiante…você pode contribuir a partir de R$ 5…manter um medio independente, livre, democrático, defensor dos DH, plural não é fácil…ajude a manter oestadoacre…clique aqui)