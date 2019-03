Você vai ter coragem de decolar nos aviões 737 da GOL? (China proíbe)

gol 737 #

A China proibe aviões 737, da Boeing, de decolar do país…

A Boeing é a mesma que está ‘comprando’ a brasileira Embraer (onde estão os militares nacionalistas?)…

A Boeing trabalha com e para o Estado norte-americano…mas a Embraer não pode ser brasileira e trabalhar com e para o Brasil.

Sim, depois que a China impediu aviões da Boeing (motivado pela tragédia de um 737 na Etiópia) decolarem por lá você vai ter coragem de embarcar nos 737 (da empresa GOL) que pousam e decolam de Rio Branco e Cruzeiro do Sul?

Pensa aí…

J R Braña B.

abaixo a tragédia na Etiópia no The Wall Street Journal



Diz o jornal norte-americano:

A decisão do governo chinês de suspender os voos do Boeing 737 Max 8 de todas as companhias aéreas do país, após o acidente fatal com um avião do mesmo modelo da Ethiopian Airlines, rompe com os procedimentos usuais de segurança aeronáutica. (…)

O acidente é um grande contratempo não apenas para a Boeing (o 737 Max representa dois terços das compras futuras e quase 40% de seu lucro projetado) mas também para a Ethiopian Airlines, cujo número de passageiros transportados quadruplicou na última década, alcançando 10 milhões de pessoas. As ações da Boeing caíram cerca de 10% antes da abertura dos pregões durante a manhã (na segunda-feira, 11) (…)

