A senha para o governo do Acre ficar esperto: credibilidade

gov credibilidade #

O repórter Edmilson Ferreira, do ac, acendeu a luz amarela do governo GladsonC: credibilidade é tudo.

(…)

Passados quase 80 dias de mandato, o governador Gladson Cameli tem parado pouco no Acre. Fisicamente não tem sido muito visto pelas Terras de Galvez ...(…)

O tio de GladsonC, quando governador, também pouco parava em Rio Branco…

Orleir não gostava da capital do Acre…preferia Cruzeiro, Manaus, Brasília…

GladsonC precisa prestar atenção…se cair na boca do povo que ele fica mais fora do Acre do que devia a coisa vai pegar…

Credibilidade de um governo é tudo, GladsonC…

E é muito rápido para tudo ir por água abaixo…

O governador já torrou um pouco do capital político que tinha em menos de três meses… cuidado!

As pessoas gostam de governante atuante, presente, comprometido, confiável…

(…)

Mais do Edmilson sobre encontro relacionado ao Meio Ambiente:

Gladson estava fora do Acre, comunicando-se via chat naquela hora e o vice, Major Rocha, jogou o pepino nas mãos de Milani, da Sema, e de Carlito Cavalcante, do Instituto de Mudanças Climáticas.

(…)

O ambiente inteiro está de olhos arregalados. Mas… cadê o governador?

(…)

A luz acendeu.

Será muito danoso ao Acre que o governo, o governador, especialmente, comece a cair em descrédito em tão pouco tempo.

J R Braña B.

