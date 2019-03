Demagogia e farsa como meio de vida [professor armado na escola] (v)

armas br #

Após tragédia em escola de São Paulo, aliado de Bolsonaro no senado, diz que se um professor, servente, funcionário da escola estivesse armado….assista para acreditar.

Cada um atirava para um lado…perfeito!

E ninguém pensou nisso, né?

Um jênio, com j, esse senador.

Gente do tipo desse senador não acredita em democracia e cultura da paz…

Porém esses tipos têm eleitor cativo…aqui no Acre também.

Major Olimpio: “se tivesse um cidadão com arma regular… um professor… um servente”. Que tal melhorar o salário dos professores e serventes de escola, no mínimo, garantirem sua sobrevivência. Depois discutiremos se vai sobrar parte do salário pra comprar uma arma de fogo. pic.twitter.com/Gihx0F1F73 — Jojô Pancada (@jojopancada) 13 de março de 2019

J R Braña B.

