GladsonC já sabe que Gov Bolsonaro não está nem aí para o Acre

A manchete mais importante do ac nesta semana ficou pouco tempo na portada do site do Bob Vaz para o distinto público apreciar…

‘Tentando disfarçar desinteresse de Bolsonaro pela infraestrutura do Acre, GladsonC requenta projeto da era pré-PT.’

Matéria do valente Edmilson Ferreira, que já havia feito outra, que este blog chamou de luz amarela acesa ou a senha para o governo do Acre.

Bem, GladsonC não iria mesmo confrontar Bolsonaro…melhor ele faz é ir tocando alguns projetos das calendas do Acre porque o mar não está pra peixe…

Claro, GladsonC já sabe que Bolsonaro não está nem aí para o Acre.

Só inocentes acreditaram que ele teria mesmo algum interesse.

Aliás, ninguém no Brasil, sabe o que pretende fazer de bom ao país esse governo dos horrores.

J R Braña B.

