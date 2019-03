Min Gilmar Mendes vai pra cima da Lava Jato (assista)

gilmar stf #

STF derrota Moro, Lava Jato e Bolsonaro numa única sessão…

Trecho do Fernando Brito, Tijolaço:

‘Os seis votos a cinco foram uma vergonha, porque juridicamente a decisão deveria ser unânime, de tão clara e tantas vezes adotada pelo Supremo, mas a derrota da pretensão do Ministério Público de manter na República de Curitiba e em suas “franqueadas” da Lava Jato do Rio e de São Paulo todos os julgamentos onde houvesse denúncia de “caixa 2” eleitoral começa a devolver o Brasil à esteira do Estado de Direito, cujo pressuposto é o do juiz natural.

Explico, embora seja fácil entender, o que visa o princípio do juiz natural: a que ninguém seja mandado a uma determinada vara judicial porque o “juiz de lá” é um ferrabrás ou tem tal ideologia e, tendo ou não culpa, a condenação é garantida.

Exatamente como aconteceu com Lula, no caso do triplex, que era atribuição da Justiça Estadual de SP mas que, pela ânsia punitiva de Curitiba e pelo acovardamento das cortes superiores, tomou a rodovia Régis Bittencourt em direção às araucárias, onde lhe arranjaram uma ligação vaga com a Petrobras, para que fosse condenado.‘

Porém, o ministro Gilmar Mendes queria mais….

Veja o que ele diz sobre os ‘heróis’ de Curitiba da Lava Jato:

E se não entendeu o que disse – e por que disse – essas palavras o ministro do STF contra os procuradores da Lava Jato, assista abaixo o Bob Fernandes…que vai ficar mais claro.

