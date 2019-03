Sec de Educação a professores: ‘Estamos desengatilhando armadilhas deixadas’

educação gov zap #

Trecho de mensagem envida às escolas, às vésperas do começo do ano letivo.

‘Bom dia amigos!

Antes de tudo gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo empenho e pelo trabalho realizado neste início de ano letivo. Parabéns!

Alguns problemas referentes a lotação de professores substitutos e a contratação de terceirizados para a realização de diversos serviços nas escolas ainda persistem! Infelizmente!

Informo que não estamos medindo esforços para consertar tantos equívocos e erros arquitetados pela antiga gestão em dificultar o nosso trabalho. Todos os dias estamos desengatilhando armadilhas que foram deixadas para dificultar o bom andamento da nova gestão da SEE. Acreditamos que venceremos estes obstáculos com união, empenho e dedicação vislumbrando melhorar a qualidade do ensino em nossas escolhas.

Peço a cada um de vocês desculpas pelos transtornos! Quero contar com o apoio de vocês para o sucesso do nosso trabalho!’

(…)

Professor Mauro Sérgio

