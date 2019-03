Zera tudo, GladsonC, e começa de novo!

gov começo #

Todos sabem que o governo GladsonC…:

Está desatualizado dos processos governamentais…

Não conhece o Acre…ainda…

Planejou (mais ou menos) vencer as eleições, porém, não planejou a gestão…por isso bate cabeça.

Os secretários (primeiro escalão) sequer se conhecem como equipe…

O desabafo do porta-voz que não foi porta-voz (palavras suas) sustentam os itens acima…

(Porta-voz em governo do Acre é esnobismo que nunca deu certo)

GladsonC, apague tudo e comece de novo:

Planejamento das ações!

Prioridades sociais!

Investimentos econômicos!

Municípios!

Tecnologia (abandona o modelo de governo analógico arcaico!)

Treinamento da equipe!

Grátis as dicas…

J R Braña B.

