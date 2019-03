Previ: Jogo dos Dep Fed do Acre: a boa notícia da terça (Jesus Sérgio)

ref previ acre #

Hoje vamos analisar o possível voto do deputado federal Jesus Sérgio, do PDT do Acre, na Reforma da Previdência.

Ele tem surpreendido, especialmente a este blogueiro, que acompanha, por causa do ofício, algumas sessões na câmara dos deputados.

Bem, o PDT e Ciro Gomes fecharam posição hoje contra a Reforma (Fim) da Previdência (pública)…é a melhor notícia da terça-feira ao povo brasileiro.

Mais um partido (junta-se ao PT, PCdoB, Psol, Rede…virão outros) contra essa excrescência proposta por Bolsonaro, que foi aos EUA encontrar Trump e envergonhar a todos nós.

O PDT de Brizola não podia faltar.

Então a pergunta é a seguinte: vai dar para contar com o deputado Jesus Sérgio e o voto contra a proposta da reforma da previdência?

Resposta: acho que sim, especialmente se ele cumprir as determinações do PDT de Brizola.

Em tempo: pra saber: Bolsonaro se aposentou com 33 anos como capitão do Exército Brasileiro, recebe R$ 10 mil, mas a aposentadoria de deputado federal (foram 28 anos sem fazer nada), mais o salário de presidente (R$ 38 mil), mais os benefícios quando deixar o palácio…soma aí…!

Em tempo 2: E Bolsonaro quer que você se aposenta após contribuir com 40 anos…a média de vida no Acre não ultrapassa 60…

Em tempo 3: faltam quatro deputados federais passarem por aqui…saiba a posição dos que já passaram…

J R Braña B.

