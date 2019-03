Nos transformaram numa Nação (?) sabuja

nação visto eua #

E brasileiro, latinos em geral, quando vão aos EUA, não raro, sofrem humilhações em aeroportos e guichês da imigração arrogante daquele país.

A decisão unilateral do governo braZileiro de liberar a entrada sem vistos não implica em reciprocidade dos países beneficiados, caso dos EUA, Japão, Canadá e Austrália.

A postura do Brasil para vistos de entrada de estrangeiros sempre seguiu a tradição da reciprocidade…eles facilitam, nós facilitamos…eles complicam a entrada, nós fazemos o mesmo.

Agora é a vez da política sabuja, submissa, vira-lata.

Que vergonha!

J R Braña B.

