Desde 1970: Governos do Acre (maioria) ajudaram aumentar violência

violência acre #

O governo atual, que disse que resolveria o problema da violência no primeiro mês (com sensação de segurança constatada pela população) começa a provar do próprio veneno que usava contra o governo passado…

A violência no Acre é estrutural…o Estado do Acre (e os demais no país, idem) trabalham – uns mais, outros menos – a favor da violência….

Como?

Não investem na melhoria de vida da população, que não tem emprego, saneamento, escola digna para os filhos, salários decentes etc…

E aí acham que polícia, sozinha, resolve problema da violência que, em verdade, é problema social.

As ruas de Rio Branco viraram um grande feirão de desesperados, ainda honestos, atrás de uns trocados para sobreviver..

O Acre corre em altíssima velocidade rumo à pobreza extrema…o Acre Uberizou…e o BraZil bolsonarizou, que é sinônimo de desgraça social.

Resultado: manchetes diárias como essa do ac aí em cima.

Tem que mudar a agenda das prioridades, GladsonC…!

J R Braña B.

