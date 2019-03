Prender Temer agora é diversão…

temer prisão #

Michel Temer já entrou para a história como um Silvério dos Reis…o traidor de Tiradentes.

Um nada…!

Mais do que sua fama de gatuno, seu maior pecado político, agente público (e como ser humano) foi ter traído a Constituição e a presidenta Dilma Rousseff para ficar num cargo que nunca foi seu nem merecia.

Por esses ‘pecados’ deveria ter sido preso há três anos se se respeitasse a Constituição de 88.

Não comemorem a prisão de Temer por comemorar…sua prisão ajuda tirar o holofote de Bolsonaro e do fundo privado de R$ 2,5 bi criado pela lava jato para a própria lava jato.

Imparcialidade da justiça a prisão de Temer?

Vocês acreditam nisso..?

Segundo a denúncia, Temer chefiava uma quadrilha ‘há 40 anos’…e, só agora, depois de ele cumprir o jogo sujo do Golpe, prejudicar a democracia brasileira, sair da presidência, é que resolvem prendê-lo…

Dá licença.!

Contem outra!

A prisão de Temer parece mesmo uma grande cortina de fumaça (Bolsonaro agradece e deve estar rindo…o assunto do fundo privado de 2,5 bi fica um pouco esquecido também…)

No momento certo, mais adiante, também, o Aécio entrará na dança…claro o Aécio, outro canalha golpista, já morreu faz tempo…porém a qualquer hora poderá ser usado na brincadeira do que convencionou chamar de ‘combate’ à corrupção no Brasil.

E boa parte do respeitável público baterá palmas para seus heróis… justiceiros… implacáveis.

J R Braña B.