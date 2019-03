E um dia desses: ‘Meu presidente, nos livramos desse PT’

temer acre mdb #

Presidente ilegítimo Temer, traidor que ficará na história mais como traidor do que como ‘chefe de quadrilha há 40 anos’, conforme o MP, com a então deputada do MDB Eliane Sinhasique.





Em tempo: Luiz Calixto, ex-deputado, disse que ia dar de presente à atual secretária de Empreendedorismo (essa falácia de empreendedorismo oficial que não resolve nem empreende nada!) um livro sobre Empreendedorismo .

Em tempo 2: é possível que Calixto tem esquecido…porque até agora nenhum empreendimento foi criado pela tal secretaria de Empreendedorismo.

Em tempo 3: Prender Temer agora é diversão

