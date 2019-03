Ouvinte conta como ajudou prender Moreira Franco em aeroporto (ouça)

prisão moreira franco #

Moreira Franco, o ‘Gatinho Angorá’ (Brizola o chamava assim e dizia que ele tinha sempre que ficar longe do cofre) foi um dos que mais conspirou nas trevas para tirar Dilma do cargo dado a ela democraticamente pelo povo – J R Braña B.

do Metrópoles

A inacreditável história de como Moreira Franco soube de sua prisão

Um dos ouvintes da rádio BandNews FM acompanhou bem de perto a prisão do ex-ministro Moreira Franco, nesta quinta-feira (21/3). O advogado Renato Ventura estava sentado ao lado do político no voo 066215 da companhia aérea Avianca, que deixou Brasília às 9h55 e pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, às 11h40.

Ventura, que também é procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), soube da prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) ainda dentro do avião, por meio de um grupo de WhatsApp.

O advogado foi comentar o caso com o “senhor ao lado”, quando percebeu que o homem era justamente o ex-ministro Moreira Franco.

Ventura disse ter sido empurrado pelo político no corredor do avião e passou a segui-lo. Já do lado de fora do aeroporto, um veículo da marca Volvo esperava pelo ex-ministro. (…) Poucos minutos depois, uma biltz policial acabou interceptando o automóvel e prendendo o ex-ministro de Minas e Energia. (…)

Ouça abaixo: