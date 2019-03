Então, o Pronto Socorro está sem socorro?

ps rb #





Em tempo: concretamente, é o que se constata – não há um plano da atual gestão para a saúde do Acre….não é possível que em quase três meses as coisas não tenham sido organizadas e redefinidas…bem, nas nomeações do começo do ano já se sabia que muita coisa não iria dar certo…desde o começo.

Em tempo 2: o Pronto não tem socorro e não é tão pronto assim…depende…, né?

Em tempo 3: então estamos todos ferrados…eu e milhares que só utilizamos o PS, o SUS…

Em tempo 4: se quer foram capazes de liberar a calçada de pedestre aos pedestres em frente ao PS…que é uma verdadeira feira livre de empreendedores oficiais (a fotografia da miséria acreana!)

J R Braña B.